Hagenberger sitzt in Indien fest

Ein Jäger aus Hagenberg sitzt in Indien fest. Bei seiner Ausreise wurde er beim Sicherheitscheck geflitzt, heißt es heute in der Bezirksrundschau Freistadt.

Der Hagenberger war drei Wochen in Indien. Bei seiner Rückreise musste er am Flughafen in Neu-Dehli wieder durch den Sicherheitscheck. Da ging plötzlich der Alarm los. Flughafenmitarbeiter durchsuchen seine Sachen und finden zwei Kleinkaliberpatronen in seiner Jackentasche. Die dürfte er schon Zuhause in die Tasche gesteckt und vergessen haben. Nur in Indien hat das jetzt zur Folge, dass ihm der Pass abgenommen wurde. Der Hagenberger darf sich zwar auf freiem Fuß bewegen. Das Land darf und kann er aber nicht verlassen. Er muss auf das Gerichtsverfahren warten und das kann in Indien lange dauern, heißt es vom Außenministerium.