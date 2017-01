Handy am Steuer - Radarfotos liefern Beweis

Achtung Autofahrer. Wer geblitzt wird, sollte ab nun seine Hände am Steuer haben. Denn wer als Raser erwischt wird und beim Schnellfahren noch telefoniert hat, wird zusätzlich abgestraft. Die Polizei schaut sich die Radarfotos ab jetzt genau an. Sie sind Beweis für weitere Delikte.

Wer mit dem Handy am Ohr, noch dazu nicht angegurtet, in eine Radarfalle tappt, für den wirds ab sofort ganz schön teuer. Denn mit der Gesetzesänderung am Samstag werden mit nur einem Radarfoto mehrere Vergehen abgestraft. Wir bekommen jetzt laufend Bilder von den Radarkameras vom Wochenende herein, die Auswertung startet jetzt, sagt uns Johann Thumfart von der Verkehrsabteilung bei der Polizei. Wenn unsere Beamten sehen, dass ein Lenker nicht angeschnallt ist oder telefoniert, wird er zusätzlich angezeigt. Aber: wir strafen nur, wenns ganz eindeutig erkennbar ist, so Thumfart.