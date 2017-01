Ein Handy war Schuld an dem Feuer in der Nacht in einem Restaurant in Ebensee, bestätigt uns jetzt die Polizei. Das Handy ist in einer Lade hinter der Theke gelegen und dürfte von selbst zu brennen begonnen haben. Die Hausbesitzerin hat den Brand in der Pizzeria bemerkt. 60 Feuerwehrleute mit Atemschutz haben die Flammen gelöscht. Brandsachverständige untersuchen jetzt, was da genau los war.