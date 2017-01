Bittere Nachrichten von der Vier-Schanzen-Tournee. Michael Hayböck, unser Oberösterreicher aus Kirchberg-Thening, wird heute ausfallen. Er hat einen Magen-Darm-Infekt erwischt. Beim Springen in Bischofshofen am Freitag will er aber wieder dabei sein. Das Springen heute am Berg Isel ist für 14 Uhr geplant.