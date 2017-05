Heftige Maigewitter über Oberösterreich

Der Mai ist mit kräftigen Gewittern gestartet. Alleine gestern sind mehr als 13.000 Blitze niedergegangen. Hotspot war Oberösterreich.

Am Nachmittag ist die Gewitterfront aufgezogen. Begleitet von heftigen Blitzen und Donner. Bis in den Abend hinein hat das angehalten. Von den mehr als 13.000 Blitzen sind alleine an die 8.500 über Oberösterreich niedergegangen. Die Gewitter haben sich auch über Niederösterreich, die Steiermark, Tirol und Salzburg gezogen. Die blitzreichsten Bezirke waren bei uns Vöcklabruck, Grieskirchen, Wels-Land, Eferding und Rohrbach - wobei der Bezirk Vöcklabruck das am Heftigsten zu spüren bekommen hat. In Maria Neustift, im Bezirk Steyr-Land, sind alleine 488 Entladungen gezählt worden.