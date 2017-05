Hohe Preisunterschiede bei Pickerlüberprüfung

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich haben die Preise fürs Moped- und Motorradpickerl verglichen und extreme Preisunterschiede festgestellt.

Bei der Pickerlüberprüfung für Moped und Motorrad gibts Preisunterschiede bis zu 193 Prozent: Das billigste Pickerl gibts um 15 Euro, das teuerste um 43 Euro 90. Nach Bezirken gesehen ist das Pickerl in Eferding am günstigsten. Am teuersten ist es im Bezirk Linz-Land.

Falls bei Moped oder Bike Etwas zum herrichten ist, lohnt sich auch der Preis für die Mechanikerstunde. Der schwankt zwischen 50 Euro und 127 Euro.

Die gesamte Preisübersicht finden Sie unter www.ooe.konsumentenschutz.at .