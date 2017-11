Hund Gini rettet Pensionisten vor Feuer

"Gini" ist der Held des Tages. Der kleine Vierbeiner hat in Kematen an der Krems ein Ehepaar vor einem Feuer gewarnt.

"Gini" hat den Brand in der Küche gerochen und sofort Alarm geschlagen. Der Vierbeiner hat so lange gebellt, bis das Pensionisten-Ehepaar aufgewacht ist. Da ist aber schon schwarzer Rauch unter dem Türspalt zum Schlafzimmer durchgedrungen. Das Zimmer war auch schon sehr verraucht. Das Ehepaar konnte sich in letzter Sekunde noch in Sicherheit bringen. Rauchgasvergiftung dürften die Zwei keine abbekommen haben, sind aber zur Sicherheits ins Spital gebracht worden. 70 Mann der Feuerwehren haben rasch gelöscht. Sie vermuten, dass ein technischer Defekt bei einem Küchengerät den Brand ausgelöst hat. Der Sachschaden ist enorm, kann aber noch nicht beziffert werden.