Im Juli die meisten Alko-Unfälle in OÖ

Ein 19-Jähriger kracht in Peuerbach mit seinem Auto gegen ein Einfamilienhaus - er hat 1,62 Promille intus. In diesen Tagen bei weitem nicht der einzige Alkolenker. Der Verkehrsclub Österreich sagt: gerade im Juli passieren um ein Drittel mehr Alko-Unfälle in Oberösterreich. Schaut man sich die letzten drei Jahre an, ist die Bilanz dramatisch: 1.580 Menschen werden bei Alko-Unfällen verletzt , 16 Menschen starben sogar. Und: die meisten dieser Unfälle mit Alkolenkern passieren im Juli, so der VCÖ. Also um ein Drittel mehr Alko-Unfälle als sonst. Der Grund: mehr Feste, Veranstaltungen, private Feiern, nach denen sich viele Lenker betrunken hinters Steuer setzen. Der VCÖ warnt einmal mehr: wer mit 1 Promille Alkohol im Blut noch Auto fährt, hat ein 7-faches Risiko, einen Unfall zu verursachen - mit 2 Promille steigt das Unfallrisiko sogar auf das 35-fache an.