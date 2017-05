Im Mai um ein Drittel mehr Unfälle

In Oberösterreich sind heuer schon 22 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet worden. Zuletzt am Wochenende in Frankenmarkt: Wo ein Alkolenker mit seinem Wagen eine 40-Jährige über ein Geländer geschleudert hat. Experten warnen heute: Jetzt beginnt der Mai und der war in den letzten Jahren ein sehr unfallstarker Monat.

Im Mai sind in den vergangenen Jahren immer um ein Drittel mehr Verkehrsunfälle mit Personenschaden passiert, als im Monatsschnitt von Jänner bis April. Das rechnet heute der Verkehrsclub Österreich vor. Ein Grund ist, dass mit Mai mehr Motorradfahrer auf den Straßen unterwegs sind. Zudem nimmt im Frühjahr der Ausflugsverkehr zu und viele Ausflugsziele sind mit Öffis schlecht erreichbar. Die häufigsten Unfallursachen sind Unachtsamkeit und zu hohes Tempo.