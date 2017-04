Ist der Maibaum zu "schlüpfrig"?

Jetzt gibts schon wieder Aufregung um ein Fruchtbarkeitssymbol in Traunkirchen. Vor zwei Wochen wars die Penisstatue neben dem Kreuzweg. Heute ist es der Maibaum. Der Betreiber des Cafes direkt am See, Manfred Mayr, legt in der launigen Sache nach und sagt mit großem Augenzwingern: Er will den Maibaum verhüllen.

Seit zwei Wochen gibts in Traunkirchen kein anderes Thema mehr, als die Penisstatue. Am Sonntag gehts weiter, dann wird das Fruchtbarkeitssymbol Maibaum aufgestellt.