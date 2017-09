Jeder 14.Mitarbeiter wird gemobbt

Einer unter 14 Mitarbeitern in Firmen in Oberösterreich wird gemobbt. Besonders häufig betroffen sind Menschen in den ersten und in den letzten Berufsjahren. Das sagen heute die Experten vom Mobbingtelefon der Betriebsseelsorge in Oberösterreich. Berater Fritz Käferböck-Stelzer fällt auf, dass sich die Menschen oft erst sehr spät Hilfe holen, wenn die Auswirkungen schon körperlich krank machen. "Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo der Betroffene sich jeden Tag in der Früh übergeben musste, bevor er in die Arbeit gegangen ist."

Wenn das soweit ausartet, ist oft auch der Chef mitschuld, sagen heute die Berater vom Mobbingtelefon der Betriebsseelsorge im Land. Mobbing ist ein Symptom dafür, dass der Chef zu wenig da ist und dass positive Autorität fehlt, sagen die Mobbing-Beauftragten der Diözese Linz. Viele Vorgesetzte sind überfordert, wollen nichts mitbekommen.

Andere lassen Mobbing sogar gezielt zu, um etwa teure und oder ältere Mitarbeiter loszuwerden. Verstärkt in der Wirtschaftskrise oder als auf die "Abfertigung Neu" umgestellt worden ist, sagt Betriebsseelsorger Fritz Käferböck-Stelzer. "Wir haben das damals bei den Anrufen verstärkt mitbekommen. Einfach Mitarbeiter gezielt so lange zu "kanifeln", bis sie von selber kündigen und sich der Betrieb die Abfertigung spart."

Manche Betriebe haben außerdem in der Wirtschaftskrise ihr Team verjüngt. Es gibt Firmen, wo heute niemand mehr arbeitet, der älter als 50 Jahre ist.", so die Diözese.

Mobbing ist kein unabwendbares Schicksal. Jedoch Mobbing "aussitzen" funktioniert nicht, die Schikane verschwindet nicht von selbst. Experten raten, sich früh Hilfe zu holen, wenn es am Arbeitsplatz kracht und man sich systematisch isoliert und ausgegrenzt fühlt. Hilfe gibts beim Mobbingtelefon unter der Nummer: 0732 7610 3610. Jeden Montag (außer Feiertag) von 17 bis 20 Uhr.

www.mobbingtelefon.at