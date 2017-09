Junger Schönauer auf Weltreise tödlich verunglückt

Schönau im Mühlkreis steht unter Schock. Benjamin Aumayr - der Sohn des Vizebürgermeisters ist tödlich verunglückt. Er war auf Weltreise, unter anderem in Australien, Neuseeland, Thailand und Südamerika. Auf seiner letzten Station in Südafrika ist er auf einem Berg nahe Johannesburg abgestürzt und gestorben. Am Samstag wäre der 24-Jährige nach Hause gekommen - anstatt ihn in die Arme zu schließen, muss die Familie jetzt mit dieser tragischen Nachricht fertig werden. Die Betroffenheit in Schönau ist groß - der junge Mann wird als hilfsbereit und blitzgescheit beschrieben - er hat zuletzt bei der Firma Engel in Schwertberg gearbeitet und hätte nach seiner Weltreise ein Studium beginnen wollen.