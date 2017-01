"Kalt wars" - Bergsteiger überlebt eisige Nacht

Bei klirrender Kälte mit bis zu -20°C hat ein verletzter Bergsteiger am Großen Pyhrgas bei Spital am Pyhrn ausharren müssen. Der 35-Jährige aus Prambachkirchen ist gestern auf den Gipfel aufgestiegen. Beim Abstieg am Nachmittag ist er abgestürzt und im steilen Gelände verletzt liegen geblieben. Er hat seine Mutter angerufen, die hat die Rettungskräfte alarmiert.

Sofort haben sich 60 Bergretter, acht Alpinpolizisten und ein Polizeihubschrauber auf die Suche gemacht, bei widrigsten Bedingungen. Die Kälte und Lawinengefahr haben die Suche extrem gefährlich gemacht. Gegen 23 Uhr haben die Retter die Suche dann deshalb erfolglos abbrechen müssen.

Heute Früh haben sie weiter gesucht. Die Bergretter haben am Abend und in der Früh mit dem Vermissten telefoniert und ihn gegen 9 Uhr Früh gefunden. Er wurde vor kurzem in erfreulich gutem Zustand gefunden und wird jetzt zur Sicherheit ins Spital gebracht.

Georg Schürrer von der Bergrettung Spital am Pyhrn sagt im Life Radio Interview über den geretteten Bergsteiger: "Er ist aus dem Hubschrauber ausgestiegen und hat gesagt: Kalt wars! Er hatte riesen Glück!"

Schürrer warnt aber auch. Bei Lawinenwarnstufe 3, Nebel mit null Sicht, Wind und Schneefall sollte niemand auf den Berg gehen.