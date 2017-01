Kapelle verwüstet

Ein beliebtes Ziel von Pilgern ist zerstört. Unbekannte Täter haben in der Silvesternacht die Kapelle "Heiliges Kammerl" in Unterirnprechting im Bezirk Braunau verwüstet. Sie haben Steine in den Altarraum geworfen und Glasstürze von Marienstatuen zerschlagen. Die Gittertür zum Altarraum konnten sie nicht aufbrechen. Sie haben aber Wandbilder abgenommen und in einem Waldstück verheizt. Ob die Täter Holz zum Wärmen gesucht hatten, oder es auf die Spendenkasse abgesehen hatten, ist derzeit noch nicht geklärt. An das Geld sind sie jedenfalls nicht herangekommen. Die Polizei sucht Zeugen.