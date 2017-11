Kindergartengebühr zwischen 42 und 110 Euro

Jetzt wissen wir, wie die Gebühren für den Nachmittagskindergarten genau aussehen werden. Vor einer Stunde hat die zuständige Landesrätin Christine Haberlander die Details in einer Pressekonferenz präsentriert:

Je nachdem ob das Kind an zwei, drei oder fünf Tagen in der Woche am Nachmittag den Kindergarten besucht, wird die Gebühr zu bezahlen sein. "Sie wird sich zwischen 42 und 110 Euro monatlich bewegen. Wenn Kinder nur zwei Tage in der Woche in Betreuung sind, kann die Gebühr bis 21 Euro runtergehen. In besonders berücksichtungswürdigen Fällen besteht die Möglichkeit, generell vom Beitrag abzusehen.", sagt Haberlander.

Die Regelung gilt ab Februar 2018.

Die Gebühren für den Kindergarten am Nachmittag in Oberösterreich werden nächstes Jahr auch für die Gemeinden finanziell spannend. Die Gemeinden bekommen vom Land 13 Millionen Euro weniger Förderung. Dafür dürfen sie die Gebühren, die die Eltern für die Nachmittagsbetreuung zahlen müssen, behalten: Diese dürften 13 bis 15 Millionen Euro einbringen. Es bleibt aber ein Unsicherheitsfaktor.

Werner Lenzelbauer von der Abteilung Statistik sagt bei der Pressekonferenz: "Es ist eine schwierige Rechnung, weil es ist davon auszugehen, dass einige sagen: Ich zahle den Beitrag nicht und gebe mein Kind stattdessen zur Oma. Das ist der Unsicherheitsfaktor. Aber davon abgesehen, rechnen wir damit, dass wir 13 bis 15 Millionen Euro an Beiträgen einnehmen werden." Das Geld bleibt in den Gemeinden.

Kaum zwei Stunden ist das Modell für die Gebühren für den Kindergarten am Nachmittag in Oberösterreich offiziell präsentiert, hagelt es harsche Kritik. Allen voran von der SPÖ: "Die ÖVP-Elite um Stelzer und Haberlander kassiere Familien ab, um zusätzliche Geldgeschenke an Reiche zu finanzieren. Kein Wunder, dass die Industriellenvereinigung Applaus klatscht", poltert SPÖ-Klubvorsitzender Christian Makor.

IV-Chef Joachim Haindl-Grutsch kontert: "Das sei unterste Schublade. Der Kindergarten am Nachmittag sei in 7 von 9 Bundeländern kostenpflichtig. Daraus einen Weltuntergang zu machen, zeige, welche Geisteskinder hier am Werk seien."

Den Grünen Familiensprecher Stefan Kaineder stört, dass "nicht garantiert werde, dass die Beitragsgelder wirklich in die Kinderbetreuung fließen."

Gewerkschaften und Familien im Land kämpfen gegen die Gebühren. 10.000 Menschen haben bereits dagegen unterschreiben.