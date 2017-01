Kleine Skilifte jubeln über Schnee

Die kleinen Skigebiete können heuer jubeln. So viele Betriebstage wie bisher hatten die Skilift-Betreiber schon lange nicht mehr.

"Wir fahren schon den 35.Tag", heißt es aus Eberschwang. Im Vergleich dazu: letzte Saison sind die Lifte da insgesamt nur an 28 Tagen gelaufen. "So viele Betriebstage wie heuer hatten wir schon Jahrzehnte nicht mehr", sagt der Betriebsleiter. Auch aus Kirchschlag, vom Glasenberg in Maria Neustift oder vom Hochlecken kommen nur freudige Stimmen. "Das wird eine erfolgreiche Saison", sagen alle.

Dabei gehen Meteorologen davon aus, dass der Höhepunkt dieses Schneewinters noch bevor steht.