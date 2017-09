Kritik an Westbahn-Ausbau Linz - Wels

Die ÖBB wollen die Westbahnstrecke zwischen Wels und Linz auf vier Gleise ausbauen. Der Ausbau ist dringend nötig, die nur zweigleisige Trasse gilt als Nadelöhr im österreichischen Bahnnetz und verhindert etwa einen dichteren S-Bahn-Takt. Dazu soll die Trasse verschwenkt werden. Warum, erklärt ÖBB-Sprecher Karl Leitner im Life-Radio-Interview:

"Weil wir den Flughafen anbinden. Es bringt auch Vorteile für den Ort Pasching, der nicht mehr durchteilt wird durch die Bahntrasse. Zudem würde eine Verbreiterung der bestehenden Strecke in paschin Grund- und Häuserablösen erforderlich machen."

Gegen die Verschwenkung der Westbahn wehren sich betroffene Anrainer und Bauern. Man sei für den Ausbau der Strecke - aber auf der bestehenden Trasse, sagt Hans Lughammer, Sprecher der Flurschutzgemeinschaft:

"Wenn das Projekt so käme, wie es von den ÖBB geplant ist, dann würden wir die Haltestellen in Pasching und Hörsching verlieren. Es gibt sehr viele, die nach Wels müssen. Und die Verbindung nach Wels ohne Bahnhof in Pasching ist eine Katastrophe."

Außerdem, so die Flurschutzgemeinschaft, würde das niedrige Passagieraufkommen am Linzer Flughafen kein eigene Bahnanbindung rechtfertigen.

Die ÖBB kontern, der Ausbau der Westbahn auf der bestehenden Strecke sei viel teurer als die jetzt geplante Variante. Außerdem sei die Anbindung des Flughafens wegen der Tausenden Arbeitsplätze im dortigen Gewerbegebiet wichtig.