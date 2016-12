Kultinterview mit Dart-Star

Er ist unsere Hoffnung bei DEM Kultsport in der Weihnachtszeit schlechthin. Mensur Suljovic greift heute bei der Dart-WM in London ins Geschehen ein. Dart hat sich in den letzten Jahren immer mehr zum Publikumsmagenten entwickelt. Millionen Fans vor den Bildschirmen und die verrückten, verkleideten Fans im legendären Ally Pally sorgen für eine unvergleichliche Stimmung.

Mensur Suljovic hält die rot-weiß-roten Fahnen hoch und er zählt in diesem Jahr sogar zu den Geheimfavoriten um den Titel. Vor einigen Jahren hat Suljovic übrigens schon einmal ein kultiges Dart-Interview gegeben.