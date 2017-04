Lärm macht uns krank

Verkehr macht Lärm. Er ist sogar der größte Lärmerreger. Darauf macht heute der Verkehrsclub Österreich aufmerksam. Denn Lärm macht krank

Etwa drei Viertel der Oberösterreicher leiden unter Lärm - entweder am Tag oder auch in der Nacht. Davon geben rund 80 Prozent dem Verkehr als größte Lärmquelle die Schuld - danach folgen Züge und Flugzeuge. Der Verkehrslärm stört auch sieben Mal so viele Menschen, wie der Lärm von Nachbarn, und 25 Mal so viel wie Baustellenlärm. Dauerhafter Lärm macht krank. Der Körper wird in einen Stresszustand versetzt. Die Folge sind Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei Kindern kann er Konzentrationsstörungen herbeiführen.