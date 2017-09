Land OÖ bringt Tablets in die Schulklassen

Schulbeginn heute in Oberösterreich: Und 8 Schulklassen starten ins neue Schuljahr mit Tablets in der Schultasche! Das Land OÖ testet an den Neuen Mittelschulen in St. Georgen am Walde, Helfenberg, Wels und Bad Goisern den Einsatz von Tablets im Unterricht. Landeshauptmann Thomas Stelzer sagt - das Tablet soll das Schulheft nicht nur ergänzen ...

"... sondern auch, dass man wirklich merkt, dass sich die Art und Weise, wie sich die Kinder Wissen aneignen, ändert. Und, dass die jungen Leute mit dem gut umgehen können. Wenn dann der Bund wie angekündigt alle Schülerinnen und Schüler mit Tablets ausstattet, dass wir dann auch schon das pädagogische Konzept dafür haben und gleich voll dann in der Breite losstarten können."

Um den Lernerfolg langfristig zu untersuchen, wird das Pilotprojekt von der FH Hagenberg begleitet. Insgesamt investiert das Land OÖ 200.000 Euro in dieses Schulprojekt.