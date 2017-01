Laubholzbockkäfer im Innviertel ausgerottet

Er ist der gefährlichste Laubholzschädling der Welt - der Asiatischen Laubholzbockkäfer. Oberösterreich hat jetzt in großen Teilen des Landes den Kampf gegen diesen Schädling gewonnen.

In St. Georgen bei Obernberg und im Bezirk Ried ist der Laubholzbockkäfer ausgerottet. Darauf steht jetzt das amtliche Siegel. Über vier Jahre lang wurde in diesen Befallsgebieten intensiv kontrolliert. Mittlerweile gibt es keine Spur mehr von dem Käfer. In Gallspach im Bezirk Grieskirchen allerdings ist es noch zu früh für eine Entwarnung. Dort mussten ja 1.000 Bäume geschlägert werden. Aber auch dort ist der Befall rückläufig. Frühestens 2020 könnte auch dort der Kampf gegen den Schädling gewonnen sein, heißt es heute von Seiten des Landes.