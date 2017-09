Lauda: Urlaube werden teurer

Wenn der Air Berlin Verkauf so über die Bühne geht, wie es sich jetzt abzeichnet, dann werden Urlauber das teuer bezahlen. Das sagt heute Niki Lauda. Er wollte Fly Niki zurückkaufen. Im Moment sieht es aber danach aus, als würde die Lufthansa den Zuschlag für einen Löwenanteil der insolventen Airline bekommen und andere Bieter auf der Strecke bleiben. Lauda spricht von einem abgekarteten Spiel und sagt, dass das weitreichende Folgen für die Ticketspreise haben werde, wenn die Lufthansa zum Zug kommt.

Air Berlin will ihre Entscheidung erst am Montag, also am Tag nach der Bundestagswahl in Deutschland bekannt geben. Der Verkauf gilt als politisch heikel , nicht zuletzt wegen der staatlichen Beihilfe von 150 Millionen Euro.