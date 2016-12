Leerstehendes Bauernhaus niedergebrannt

Brand aus in Spital am Pyhrn. Dort ist heute ein Bauernhaus in Flammen gestanden. Fünf Feuerwehren wurden alarmiert. Es waren an die 80 bis 90 Mann im Einsatz. Das Wohnhaus konnten die Feuerwehrler nicht mehr retten, sagt Einsatzleiter Josef Bauer von der Feuerwehr Windischgarsten. Ein Stallgebäude ist aber unbeschadet geblieben. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Ein Sachverständiger sieht sich das an. Das Haus ist nicht mehr bewohnt, es steht auch sehr abgelegen in einer Höhe von etwa 900 Metern.