Lenkerin nach Unfall verschwunden

Viele Fragen wirft ein schwerer Autounfall heute Nacht in Pasching auf. Eine Autofahrerin ist gegen 2 Uhr Früh in die Unterführung beim so genannten 'Nachrichtenkreisverkehr' gekracht. Das Auto ist schwer demoliert auf der Bundesstraße stehen geblieben. Als Rettung und Polizei eingetroffen sind, ist allerdings niemand mehr im Wagen gesessen. Von der Lenkerin hat jede Spur gefehlt.

Eine Suchaktion in der umliegenden Gegend war erfolglos. Es war zu befürchten, dass die Autofahrerin im Schock verletzt umherirrt. Noch in der Nacht hat sich aber herausgestellt: Sie hat einen Familienangehörigen angerufen und gebeten sie vom Unfallort abzuholen. Ohne auf die Einsatzkräfte zu warten ist sie verschwunden und war auch am Handy nicht mehr erreichbar.

Was dahinter steckt, versucht die Polizei noch zu klären. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Kremstalbundesstraße war eine Stunde lang gesperrt.

Bildquelle: www.laumat.at