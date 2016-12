Luft in OÖ wird besser

Oberösterreichs Luft wird immer besser. Die Messwerte bei Feinstaub und Stickoxiden gehen landesweit zurück. Besonders bei Feinstaub ist die Belastung so gering, wie noch nie zuvor. Nur die Stickoxide, verursacht durch Autoabgase, sind das Problemkind. Zeigen gestern veröffentliche Daten.

Die Messwerte könnten hier wohl deutlich niedriger sein, wenn die Autoindustrie bei den Abgaswerten nicht geschummelt hätte, sagt Elisabeth Danninger, Luftexpertin beim Land. "Weil die Abgaswerte weniger reduziert werden, als sie reduziert werden müssten. Und weil die Abgasreinigungsanlagen in den KFZ entweder nicht so funktionieren und nicht so eingebaut werden, wie es eigentlich sein sollte."

Danninger spricht hier konkret den VW-Skandal an. Wobei hier nicht nur dieser eine Konzert mit falschen Werten gearbeitet hat, sagt sie.