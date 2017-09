Linz bekommt kostenlose Leih-Fahrräder

Gratis mit dem Fahrrad von einem Stadtende zum anderen: Linz will ab nächstem Jahr ein Leifahrradsystem anbieten. Morgen wird das der Gemeinderat beschließen, dann wird ein Betreiber gesucht.

Linz wird ein Leihrad-System mit fixen Stationen aufbauen - nach dem Vorbild der Citybikes in Wien: Man leiht das Rad an einer Station aus und kann es an jeder anderen freien Station wieder zurückgeben. Von einem System wie in München, wo die Räder an jeder Straßenecke abgestellt werden können, hält der Linzer Verkehrstadtrat Markus Hein nichts: Da würden die Räder bald alle in privaten Kellern oder in der Donau verschwinden. Die erste halbe Stunde Leihfahrrad-Fahren wird kostenlos sein. Finanzieren soll sich das System über Werbung an den Stationen.