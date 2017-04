Linz testet intelligente Straßenbeleuchtung

Die Stadt Linz testet intelligente Straßenlaternen. Bewegungssensoren erkennen, ob sich ein Fußgänger, Radfahrer oder ein Auto nähert und die Beleuchtung wird automatisch heller. Außerdem messen die Straßenlaternen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schmutz in der Luft und so weiter. Das soll helfen, in Zukunft den Verkehr zu steuern. Noch heuer wird ein besonders belebter Straßenzug in Linz für das Smart City-Experiment ausgewählt.

Mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung fiel heute der Startschuss für das Linzer Smart City-Pilotprojekt.

Im Bild v.l.n.r.: Projektleiter DI Karl Rossegger von der LINZ AG, Bürgermeister Klaus Luger, Michael Ganser, Senior Vice President für Zentraleuropa von Cisco, und Achim Kaspar, General Manager von Cisco Austria.