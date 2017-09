Linzer Polizisten retten Mann

Zwei Linzer Polizisten werden heute Früh zu Lebensrettern. Sie holen einen jungen Mann aus seiner brennenden Wohnung, zum Glück noch rechtzeitig.

Um halb sieben Uhr geht der Alarm ein - in einem Mehrparteienhaus in Linz brennt es. Ein Polizist und seine Kollegin sind wenig später dort. Sie läuten und klopfen an der Wohnungstür des 24-Jährigen. Der aber reagiert nicht. Daraufhin treten die beiden Polizisten die Wohnungstür ein. Die Wohnung ist da bereits stark verraucht. Die Beamten durchsuchen alle Räume und finden den 24-Jährigen schlafend im Bett. Sie schnappen den jungen Mann und bringen ihn ins Freie. Er ist da bereits kaum mehr ansprechbar und muss von der Rettung sofort versorgt werden.