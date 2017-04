Liu Jia verlässt Froschberg

Tischtennis-Ass Liu Jia wird ihren Herzensverein Linz AG Froschberg nach 20 Jahren verlassen. Die 35jährige sucht eine neue Herausforderung und wird nach Saisonende zu einem anderen Klub wechseln. Wohin, das will sie noch nicht bekannt geben. Liu Jia ist einer der erfolgreichsten Sportlerinnen Oberösterreichs. Sie hat mit Froschberg 2 Champions-League-Titel geholt, 16 Meisterschaften und 10 Superliga Titel. Großes Ziel für Liu Jia ist jetzt die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Sie peilt dort ihre 6.Olympia-Teilnahme an.