Ein tragisches Unglück ist gestern zu Feierabend in St. Georgen an der Gusen passiert. Ein Lastwagenfahrer hatte einen Stromunfall. Er hat kurz nach dem Losfahren bemerkt, dass seine Ladeklappe noch offen ist. Er hat an der Zufahrt zu einer Firma nochmal schnell angehalten und ist ausgestiegen. Beim Schließen der Ladeklappe hat er die oberhalb verlaufende Starkstromleitung übersehen. Er ist in die 380 KV Leitung geraten und gestorben. Der Notarzt konnte für den 46-Jährigen nichts mehr tun.