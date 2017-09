Tödlich verunglückt ist am späten Nachmittag ein PKW-Lenker in Enns. Bei einer Eisenbahnunterführung ist der Wagen plötzlich seitlich mit einem LKW kollidiert. Der Fahrer ist noch an der Unfallstelle verstorben. Der LKW-Lenker ist unverletzt geblieben, hat aber einen schweren Schock erlitten.

Bildquelle: Matthias Lauber, www.laumat.at