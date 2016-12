LKW rast in Weihnachtsmarkt - 12 Tote

Berlin, ganz Deutschland und Europa stehen unter Schock. Ein Sattelschlepper rast am Abend nahe der Berliner Gedächtniskirche in einen Weihnachtsmarkt. 12 Menschen werden getötet, 48 zum Teil schwer verletzt. Das ist die Opferbilanz der deutschen Polizei. Sie geht mittlerweile davon aus, dass der LKW absichtlich in die Menschenmenge gerast ist. Das hat sie gerade auf Twitter mitgeteilt. Offiziell ist ein Terroranschlag aber noch nicht bestätigt.

Der Täter soll neuen Informationen zufolge Pakistani sein und im Dezember als registrierter Flüchtling über Passau nach Deutschland eingereist sein. Der Mann soll gestern einen polnischen LKW-Fahrer ermordet und dann dessen LKW als Waffe verwendet haben. Der tote Pole war der Cousin des polnischen Speditions-Chefs. Ab 16:00 Uhr war der Pole nicht mehr erreichbar, offenbar also schon tot.

Der Täter ist nach seiner Amokfahrt geflüchtet und konnte kurze Zeit später beim Berliner Tiergarten verhaftet werden.

Österreich hat entsetzt reagiert. Bundeskanzler Christian Kern meinte auf Twitter, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen. "Nach genauer Analyse brauchen wir jetzt besonnene, konsequente Antworten."

Innenminister Wolfgang Sobotka hat zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen.