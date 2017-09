Lokale Überflutungen drohen

Die nächsten zwei Tage droht uns so viel Regen, wie sonst an manchen Orten im ganzen Monat fällt. In Oberösterreich könnte es in den nächsten zwei Tagen Überflutungen und Hochwasser geben. Je nachdem, wie heftig der vorhergesagte Starkregen ausfällt. Beim hydrografischen Dienst des Landes rechnet man stellenweise mit bis zu 90 Liter am Quadratmeter. Von Bad Ischl bis Weyer droht der meiste Regen. Das dürfte die Enns und die Traun stärker steigen lassen. Der hydrographische Dienst rechnet morgen Nacht damit, dass der Ennskai in Steyr überschwemmt wird.