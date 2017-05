Mädchen steckt mit Kopf zwischen Holzsprossen fest

Helle Aufregung heute Vormittag im Eltern-Kind-Zentrum in Mattighofen: Ein kleines Mädchen ist mit seinem Kopf in einem Geländer stecken geblieben. Das etwa 4-jährige Mädchen hat beim Spielen den Kopf zwischen zwei Holzsprossen eines Geländers durchgesteckt und hat nicht mehr herauskönnen. Weil die Betreuer das Mädchen zuerst nicht befreien haben können und das Mädchen bereits in Panik geschrien hat, haben sie die Feuerwehr alarmiert, sagt Feuerwehr-Kommandant Martin Greil. Nur drei Minuten nach der Alarmierung ist das erste Einsatzfahrzeug ausgefahren. In der Zwischenzeit haben die Betreuer weiter versucht, die Kleine aus der misslichen Lage zu befreien. Gemeinsam haben sie es schließlich geschafft, die Holzsprossen etwas auseinander zu biegen - so hat das Mädchen seinen Kopf wieder herausziehen können.