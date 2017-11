Mann schmeisst Möbel aus dem Fenster

In Laakirchen ist ein Mann am Abend völlig ausgerastet, sodass sogar die Sondereinheit Cobra anrücken musste. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit beginnt der Laakirchner plötzlich seine gesamten Möbel aus dem Fenster im vierten Stock seiner Wohnung zu schmeissen. Ein verstörter Nachbar ruft die Polizei. Mehrere Streifen und auch die Cobra rücken an. Der Laakirchner öffnet die Tür, fängt aber dann an, mit Dingen nach den Polizisten zu werfen: Hanteln, einen Feuerlöscher und einen Boxsack hat er den Einsatzkräften im Stiegenhaus entgegen geschmissen. Unter heftigem Widerstand wurde er schließlich festgenommen und ins Krankenhaus gebracht. Warum der 45-Jährige so ausgerastet ist, wissen wir nicht.