Mann stirbt in Sauna: erst nächsten Tag gefunden

Der letzte Saunagast stirbt in der Biosauna und wird erst am nächsten Tag gefunden - diese Geschichte liest sich wie in einem Krimi - ist letzte Woche aber im Welser Welldorado passiert.

Der 75-jährige Marchtrenker geht letzten Montag in die Biosauna. Plötzlich bricht er zusammen, erleidet einen plötzlichen Herztod in der Sauna, heißt es in dem Online-Bericht auf nachrichten.at. Weil der Mann alleine lebt, hat ihn zunächst auch niemand vermisst. Am nächsten Tag findet eine Putzfrau den toten Mann in der Sauna. Die Polizei hat ermittelt, bestätigt uns ein Polizei-Sprecher. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden, darum wurde auch keine Obduktion angeordnet. Das Welldorado bedauert den Vorfall - das Personal kontrolliert normalerweise jede Saunakammer - möglicherweise ist der 75-Jährige nach dieser der letzten Kontrolle noch in die Biosauna gegangen.