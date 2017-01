Mega peinlicher Auftritt von Superstar Mariah Carey - die Sängerin hat am Times Square in New York vor einem Millionen-Publikum das Neujahrskonzert gegeben oder besser gesagt versucht. Die Tonspur von ihrem geplanten Playback war nämlich nicht auf dem Band. Als der Song los geht, steht Mariah völlig perplex und sprachlos auf der Bühne. Nach unfassbaren, peinlichen 6 Minuten im hautengen Wurst-Glitzer-Kostüm verlässt sie die Bühne und sagt "Das wird nicht besser" und geht einfach.