Mehr Geld vom Land für Schulskikurse

Kann ich es mir leisten, mein Kind beim Schulskikurs mitfahren zu lassen? Diese Frage sollen sich ab sofort weniger Eltern in Oberösterreich stellen müssen. Denn das Land hat die Zuschüsse für solche Schulveranstaltungen wie Landschulwochen oder Skikurse neu geregelt.

170 Euro zum Beispiel kostet ein 5tägiger Schulskikurs. Viele Eltern haben sich das bisher schlichtweg nicht leisten können. Ab heuer soll das anders werden. Weil Geld im Familienreferat frei geworden ist, können wir großzügiger sein, sagt Familienlandesrat Manfred Haimbuchner. Beim Beispiel Skikurs zu bleiben: Bei fünf Tagen Skikurs bekommen die Eltern vom Land jetzt 100 Euro an Zuschuss. Sie müssen unterm Strich dann noch 70 Euro aus der eigenen Tasche zahlen. Fast 10.000 Kinder will man so heuer unterstützen - 500.000 Euro macht das Land an Beihilfen locker.

Voraussetzungen für eine Beihilfe:

- Besuch einer oö.Pflichtschule

- Einkommensgrenze darf nicht überschritten werden (Bsp: 2 Elternteile + 2 Kinder: 2.800Euro Nettoeinkommen im Monat)

- Bestätigung über die Teilnahme an mehrtägigen Schulveranstaltungen mit Nächtigung außerhalb des Schulstandortes

- Mindestdauer der Schulveranstaltung: 1 Kind mindestens 4 Tage oder 2 Kinder jeweils 2 Tage

- gemeinsamer Hauptwohnsitz in OÖ

Höhe:

40 Euro bei 2-tägiger Schulveranstaltung bis 100 Euro bei 5-tägiger Schulveranstaltung

Antragsstelle:

Familienreferat des Landes OÖ - dort gibt es auch einen Online-Rechner