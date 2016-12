Mehr Polizei auf Weihnachtsmärkten

Auch in Oberösterreich müssen wir uns an den letzten Tagen vor Weihnachten an den Anblick von mehr Polizisten zwischen Lebkuchen- und Glühweinständen auf Christkindlmärkten gewöhnen. Viele Oberösterreicher beruhigt das aber auch, nach dem mutmaßlichen Anschlag von Berlin.

Nach einem Krisengipfel heute ist fix: Die Polizei verstärkt auch in Oberösterreich die Sicherheitsvorkehrungen. Landespolizeidirektor Andreas Pilsl sagt: "Jeder, der hingeht wirds merken. Es steht natürlich ein Konzept dahinter. Es gibt nicht nur mehr Personal, sondern auch mehr Fahrzeuge und mehr Gerät. Das alles aber so eingesetzt, dass sich die Menschen noch am Christkindlmarkt wohlfühlen. Was wir nicht wollen, ist, unsere Lebensweise zu verändern, denn dann hätte der Terror gewonnen. Aber die totale Sicherheit gibt es natürlich nicht."

Auch die Stadt Linz hat heute geprüft, ob die geplanten Sicherheitsvorkehrungen bei Großveranstaltungen, etwa bei der Silvesterfeier am Hauptplatz reichen. Bürgermeister Klaus Luger sagt: Es wird mehr Polizei geben, mehr Überwachung, vor allem an den Zufahrtsstraßen zum Hauptplatz. "Aber das Silvesterfest wird wie geplant stattfinden, denn wir lassen uns unsere Feste von derartigen Terrorakten nicht nehmen", betont Luger.

Am Tatort in Berlin hat heute Nachmittag die Politik der Opfer gedacht. Eine Delegation um Kanzlerin Angela Merkel hat Blumen am Tatort niedergelegt. Ein Lastwagen ist am Abend in den Weihnachtsmarkt gerast. 12 Menschen sind tot. Sechs sind mittlerweile identifiziert. Es sind deutsche Staatsbürger.

Die Berliner Polizei ist sich inzwischen nicht mehr sicher, ob sie am Abend den richtigen Mann verhaftet hat. Der Verdächtige streitet ja ab, etwas mit der Tat zu tun haben. Das heißt, der wahre Täter könnte noch auf der Flucht sein. Es hat sich auch noch niemand zu der Tat bekannt, man weiß nicht, ob es ein oder mehrere Täter waren, so die Infos von der Generalbundesanwaltschaft in Deutschland. Es wird in alle Richtungen ermittelt.