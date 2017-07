Ein großer Trümmerhaufen ist der Möbelmarkt nach dem Großbrand in Marchtrenk. Das verheerende Feuer beim "X-Markt" könnte aber geklärt sein. Die Ermittler vermuten einen defekten elektrischen Stapler in der Lagerhalle als Brandauslöser. Es war schwer in der Ruine überhaupt noch Hinweise auf die mögliche Ursache zu finden. Spuren, die auf einen Brandstifter hindeuten, sind aber nicht gefunden worden. Der Schaden wird auf rund drei Millionen Euro geschätzt.