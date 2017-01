Mit Brecheisen in Wohnung eingebrochen

Böse Überraschung für einen 58-Jährigen in Hofkirchen im Traunkreis. Als er gestern Abend nach Hause gekommen ist, war seine Wohnungstür aufgebrochen. Unbekannte hatten in der Stunde, in der er nicht daheim war, mit einem Brecheisen die Holztür aufgezwängt und die ganze Wohnung durchsucht. Sie haben einen Standtresor mit Schmuck, Silbermünzen und Dokumenten gestohlen. Außerdem haben sie noch eine Fotoausrüstung und eine antike Taschenuhr mitgehen lassen. Das Brecheisen, mit dem sie die Tür aufgebrochen hatten, haben sie dafür in der Wohnung zurück gelassen.