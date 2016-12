Mit Hand in Walze geraten

Zwei schlimme Arbeitsunfälle sind heute passiert in Oberösterreich: In Unterdambach im Bezirk Steyr-Land ist ein Arbeiter mit der rechten Hand in die laufenden Walzen einer Mühle geraten. Der 34-Jährige konnte noch selbst den Not-Aus-Schalter drücken. Kollegen haben den Schwerverletzten befreit. Er wird im Uniklinikum in Linz behandelt.

In Spital am Pyhrn ist ein Mann mit seinem Traktor im zugefrorenen Gleinkersee eingebrochen und unter der Eisdecke ertrunken. Bei dem Toten handelt es sich um einen 74 Jahre alten Mann aus Windischgarsten.