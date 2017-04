Mordversuch wegen Streit über Landwirtschaft?

Ein Bauer schießt auf seinen eigenen Bruder. Und sagt danach: Auch im Krieg sterben täglich Menschen. Dieser Bruderstreit in Rainbach im Innkreis macht Oberösterreich heute fassungslos.

Vor allem fragen sich viele: Was hat den 57-Jährigen so rasend gemacht, dass er auf seinen jüngeren Bruder zielt und abdrückt. Inzwischen kennen wir das Motiv und es ist banal. Staatsanwalt Alois Ebner. "Das Motiv war ein Streit über landwirtschaftliche Belange. Nichts Großes, aber scheinbar ausreichend, dass der Beschuldigte darüber so in Rage geraten ist, dass er das Gewehr geholt und auf seinen Bruder geschossen haben soll." Die beiden Brüder haben seit Jahren gemeinsam auf dem Bauernhof gewohnt und den Hof miteinander bewirtschaftet.

Gegen den 57-Jährigen wird jetzt wegen versuchten Mordes ermittelt.

Der jüngere Bruder hat riesiges Glück, dass er noch lebt, sagen heute seine Ärzte. Es war ein Hüftdurchschuss. "Da kann man innerhalb von Minuten verbluten.", schildert Ebner. Bei dem Rainbacher sind aber keine lebenswichtigen Gefäße verletzt worden. In zehn Tagen wird er das Spital wieder verlassen können.