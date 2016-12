Mutmaßlicher Terroranschlag in Berlin

Es sind schreckliche Szenen , die sich am Abend auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin abgespielt haben.

Ein LKW rast in die Menge und erfasst mehrere Personen.

Aktuell wird von 12 Toten und 48 Verletzten gesprochen.

Augenzeuge Shain Bron erzählt exklusiv im Life Radio Interview, wie tragisch die Situation vor Ort war.

"Es war so laut - auf einmal hat es geknallt, alle haben herumgeschrien und sind weggelaufen. Wir sind einfach mitgelaufen. Plötzlich haben wir dann überall so viele Polizeiautos gesehen und dachten uns nur: Mein Gott, was ist hier gerade passiert...?"

Die Berlinerin Lena lebt in der Nachbarstraße vom betroffenen Weihnachtsmarkt. Sie sagt im Life Radio Interview: " Ich laufe dort täglich vorbei, war auch vor kurzem noch dort Glühwein trinken. Es ist ein beängstigendes Gefühl!"