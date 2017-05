Neues LASK-Logo

Der LASK erfindet sich neu, bevor es zurück in die Fußball Bundesliga geht. Jetzt hat der Klub sein neues Logo präsentiert. Anstelle des stilisierten Logos des Originalwappens, das bisher über dem Schriftzug LASK stand, wird in Zukunft das ursprüngliche stehen. „Es wird auch auf den neuen Trikots in der kommenden Saison eine ganz zentrale Rolle spielen, sagte Präsident Siegmund Gruber. Linz kehrt in das offizielle Wappen zurück: Die LASK-Fahne wird von einem Kreis mit dem Schriftzug „Linzer Athletik-Sportklub eingerahmt.