Neues Leichtathletik-Zentrum eröffnet

Spitzensportler haben in Linz seit heute ein neues Zuhause: Das neue Leichtathletik-Bundesleistungszentrum ist zu Mittag feierlich eröffnet worden. In der 12 Meter hohen Halle trainieren in Zukunft Läufer, Hochspringer oder Hammerwerfer. Ein Meilenstein, freut sich Fritz Lang, Präsident des oberösterreichischen Leichtathletik-Verbandes. Die Halle hat rund um die Uhr 365 Tage im Jahr offen. In der Vergangenheit haben die Trainingsmöglichkeiten gefehlt. Jetzt gibt es ideale Trainingsbedingungen, sagt Lang im Life Radio Interview.

Mit der neuen Halle ist jetzt auch das Wintertrainig im Freien Geschichte.