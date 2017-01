Neues Spielzeug für Technikfreaks

Derzeit findet die bekannteste Technikmesse der Welt, die CES, in Las Vegas statt. Hier schon mal ein Überblick über die Messehighlights:

Amazon, bietet womöglich bald schon Lieferung per Dronenzustellung an, das Zeppelin ähnliche Flugmodell könnte Zustellung auf ganz neue Weise ermöglichen. Ein weiteres Highlight aus dem Hause Amazon ist der Amazon Echo Dot ( <https://www.amazon.de/Amazon-Echo-Dot-Generation-Schwarz/dp/B01DFKBG54> ) der Musik abspielt aber auch mit den Benutzer selbst interagiert, indem man ihn Fragen stellt und er sie beantwortet.

LG entwickelte den InstaView Kühlschrank, der mittels App ermöglicht den Inhalt zu fotografieren und so den Supermarkteinkauf vereinfacht indem man sich die Einkaufsliste spart. Zudem hat LG einen ultradünnen Fernseher entwickelt, den "Signature OLED W 4K HDR Smart TV" der so dünn ist, dass er wie ein Poster an der Wand klebt. ( <http://www.lg.com/us/tvs/lg-OLED77W7P-oled-4k-tv> )

Dyson brachte einen revolutionären Staubsager, der "Dyson 360 Eye" Staubsauger raus, der mittels Panoramaauge (360 grad) so intelligent ist, dass er nicht an der selben Stelle saugt, wo er bereits saugte und kann mittels App problemlos auch von fern gesteuert werden.

Weitere Infos unter: www.ces.tech