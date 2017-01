Obdachlose unter Brücke verbrannt

Hilflos verbrannt ist gestern Abend eine Frau auf offener Straße in Wien-Favoriten. Ein Mann ist schwer verletzt in ein Spital gebracht worden. Die beiden Obdachlosen hatten versucht, sich mit Benzin ein Feuer zu machen, um in der Kälte nicht zu frieren. Sie hatten das Benzin bei einer Tankstelle in eine leere Eisteepackung gefüllt. Der Unfall ist dann bei einer Brücke passiert.

Martin Gantner von der Caritas Wien appelliert an uns alle, auf Obdachlose aufzupassen und sie auf das Betreuungsangebot hinzuweisen:

In Linz ist es vor allem der Verein B37, der Obdachlosen in der Notschlafstelle ein warmes Bett und ein Dach über dem Kopf anbietet. Hier stehen zwischen 70 und 75 Plätze zur Verfügung. Es garantiert niemand in die Kälte geschickt, heißt es von der Geschäftsleitung.