Oberösterreich besonders heiß umkämpft

Die Oberösterreicher müssen jetzt stark sein. Bei uns im Bundesland wird der Wahlkampf im Endspurt besonders heftig werden: Hausbesuche, Flyer, Luftballons, Spitzenkandidaten die Hände schütteln. Denn Oberösterreich wird die Nationalratswahl entscheiden.

Deshalb geben sich die Spitzenkandidaten in Oberösterreich auch gerade die Klinke in die Hand. Meinungsforscher wissen, wer in diesem Bundesland am 15. Oktober nicht gewinnt, hat auch bundesweit nicht genug Stimmen. Das hat sich von Wahl zu Wahl immer wieder bewiesen, über 50 Jahre hinweg. Oberösterreich hat also Gewicht. Zeigt sich schon daran dass alle drei Landesparteichefs von SPÖ, ÖVP und FPÖ die stellvertretenden Bundesparteichefs sind.

In den letzten vier Wochen jetzt wollen alle Parteien Klinken putzen: sie wollen von Tür zu Tür gehen, auf der Jagd nach Unentschlossenen und Wechselwählern. Passend dazu: heute startet SPÖ Kanzler Kern seine Österreichtour in Linz. Auch Sebastian Kurz hatte sein Tour durch die Bundesländer im Innviertel begonnen.