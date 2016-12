Oberösterreicher sind verschnupft

Im Zug oder in der Straßenbahn traut man sich momentan fast nicht zu atmen: Überall wird gehustet und geniest. Es täuscht nicht: Eine Erkältungswelle geht um.

Die Krankmeldungen sind letzte Woche regelrecht in die Höhe geschnellt. 1.750 Oberösterreicher sind verkühlt zu Hause geblieben, um einen Schlag 600 mehr, als in der Woche davor. Eine solche Verkühlungswelle ist normal zu Winterbeginn, allerdings sind wir heuer früher dran, als sonst. Die meisten Erkältungen gibtes traditionell im Februar. Die echte Grippe macht momentan noch kaum Probleme bei uns. Allerdings steigen die Fälle in Wien und damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Grippevirus auch nach Oberösterreich vordringt.